Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore'nin Nükleer Denizaltı Geliştirme Planını Eleştirdi

Kuzey Kore medyasında, ABD'nin Güney Kore'nin nükleer güçle çalışan denizaltı geliştirme planına onay vermesinin ardından bu durumun "nükleer domino etkisine sebep olacağı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA), Güney Kore ile ABD arasında imzalanan ticaret anlaşması ve güvenlik işbirliği düzenlemelerine ilişkin değerlendirme yazısı yer aldı.

Söz konusu işbirliğinin "ABD-Güney Kore ittifakının gelecekte daha tehlikeli hale geleceğine işaret ettiği" savunulan yazıda, iki ülkenin " Kuzey Kore'ye karşı düşmanca tutum sergileme yönündeki iradesini ortaya koyduğu" ifadesi kullanıldı.

ABD yönetiminin Güney Kore Donanmasının nükleer güçle çalışan denizaltı geliştirme planına onay vermesinin Asya-Pasifik bölgesindeki askeri güvenlik durumunu istikrarsızlaştıracağı belirtilen yazıda, "Güney Kore'nin nükleer denizaltı sahibi olması, bölgede nükleer domino etkisi yaratarak silahlanma yarışını tetikleyecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Yazıda ayrıca, iki ülke tarafından yayımlanan belgelerde "Kore Yarımadası" yerine " Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılması" ifadesinin yer alması eleştirildi.

"Güney Kore'nin Kuzey'e karşı düşmanca niyeti yok"

Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung ise söz konusu değerlendirme yazısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KCNA'nın yazısının aksine "hükümetin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca niyeti olmadığını" belirten Sözcü Kang, "Koreler arası gerilimi azaltmak ve güveni yeniden tesis etmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kang, ABD ile olan güvenlik işbirliğinin ulusal çıkarların korunması amacı taşıdığını ve bu işbirliğinin Kore Yarımadası'nda barış ve istikrara katkı sağlaması için çabaların sürdüğünü vurguladı.

ABD'den Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 29 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede imzalanan anlaşma kapsamında ABD'nin Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay verdiğini belirtmişti.

İki ülke arasında imzalanan ticaret ve güvenlik anlaşmalarına ilişkin yayımlanan ortak bilgi notu, ABD'nin Güney Kore ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 15'e indirme ve Güney Kore'nin 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü içeriyor.

Ayrıca belge, Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa etme planına ve kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işletmesine ilişkin teklifinin ABD tarafından onaylanmasını öngören yeni güvenlik anlaşmalarını kapsıyor.