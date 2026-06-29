Hava Sıcaklıkları Yurdun Kuzeyinde 2-4 Derece Artacak

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde iki ila dört derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün yurtta yağış beklenmiyor. Öte yandan MGM, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerinde iki ila dört derece artacağını, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını bildirdi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli eseceğini kaydeden MGM, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA