Hava Sıcaklıkları Yurdun Kuzeyinde 2-4 Derece Artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun kuzey kesimlerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağını, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde iki ila dört derece artacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün yurtta yağış beklenmiyor. Öte yandan MGM, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerinde iki ila dört derece artacağını, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını bildirdi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli eseceğini kaydeden MGM, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.