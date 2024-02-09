Film gibi soygun! Çatıdaki havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını boşalttılar

Kocaeli'de, alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanının çatısındaki havalandırma deliğinden girip hırsızlık yapan ve aynı şekilde kaçan şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

ÇATIDAKİ HAVALANDIRMADAN GİRİP AYNI ŞEKİLDE KAÇTILAR

Olay, gece saatlerinde, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alışveriş merkezine gelen, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, kuyumcu dükkanının çatı kısmındaki havalandırmadan girip altınları aldı ve aynı şekilde kaçtı. Alarm çalması üzerine dükkanın önüne gelen alışveriş merkezi güvenliği ve iş yeri sahipleri, olumsuzluk görmeyip geri gitti.

HIRSIZLIĞI SABAH GELİNCE ANLADI

HIRSIZLIKTA KULLANILAN DEMİR BORU BULUNDU

Dükkanın depo kısmında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen demir boru bulunurken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.