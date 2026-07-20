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Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle görüştü

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Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, resmi ziyaret kapsamında Kuveyt'te bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle bir araya geldi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Şeybani ve beraberindeki heyeti kabulde, Kuveyt ile Suriye arasındaki "kardeşlik ilişkileri" ve ikili işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ele alındı.

Taraflar ayrıca, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Şeybani'nin Kuveyt ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği imkanlarının artırılmasına yönelik temaslarda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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