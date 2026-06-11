Kuveyt Veliaht Prensi Sabah, Trump'la ABD-İran arasında beklenen anlaşmaya ilişkin koordinasyonu görüştü

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD- İran arasında savaşı sonlandırmaya yönelik beklenen anlaşmaya ilişkin koordinasyonu ele aldı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Sabah, Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki gerilimleri azaltmaya yönelik diplomatik çabalarla ilgili son bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmek için beklenen anlaşmayla ilgili koordinasyona dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Orta Doğu'da güven ve istikrarı güçlendirmenin önemini teyit eden Sabah ve Trump, gerilimleri azaltmanın yanı sıra anlaşmazlıkları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeyi amaçlayan diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasına vurgu yaptı.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah, ABD ve İran arasında yakında sağlanması beklenen anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kuveyt'in bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı pekiştirecek ve bölge ülkeleri arasında işbirliği fırsatlarını artıracak çabalara desteğini dile getiren Sabah, ABD Başkanı'nın savaşı sona erdirme sürecini desteklemek için gösterdiği çabaları da takdir etti.

ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." açıklamasını yapmıştı.