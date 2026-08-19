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Kuveyt ve Sudan'dan kardeşlik vurgusu

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Kuveyt ve Sudan dışişleri bakanları, Kuveyt'te bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede güvenlik ve istikrar konusunda ortak çabalar da değerlendirildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Bakan Cerrah, resmi ziyaret kapsamında Kuveyt'te bulunan Sudanlı mevkidaşı Salim ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkileri ile bu ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve ortak çıkarlar doğrultusunda güçlendirilmesi ele alındı.

Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bazı konuları ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede, bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak gelişmelere ilişkin yürütülen çabalar da masaya yatırıldı.

Kaynak: AA
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