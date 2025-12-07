Kuveyt Yapımı Küçük Roket Fırlatma Sırasında İnfilak Etti

KUVEYT, 7 Aralık (Xinhua) -- Kuveyt Uzay Roketi ekibi cumartesi sabahı Jahra Valiliği'nde fırlatılması planlanan küçük bir roketin ateşlemeden kısa bir süre sonra infilak ettiğini, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Yaklaşık 3,2 metre uzunluğunda ve maksimum itme gücü yaklaşık 12.000 newton olan "Tamouh-3" adlı roketin, koordinatları, hızı, irtifayı, ivmeyi ve diğer uçuş verilerini kaydetmek için tasarlanmış GPS cihazlarıyla donatıldığı belirtildi.

Ekibe göre, bu roketin dördüncü fırlatma denemesiydi. Ekip, geliştirme çalışmalarına devam ederken patlamanın nedenini araştıracağını söyledi.

2018 yılında kurulan Kuveyt Uzay Roketi ekibi, Kuveyt'in uzay araştırmalarına ve bilimsel keşif girişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında mühendisleri ve uzmanları bir araya getiriyor.