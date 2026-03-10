Haberler

Kuveyt, 6 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı

Güncelleme:
Kuveyt Ulusal Muhafızları, ülkenin kuzey ve güneyindeki bölgelerde 6 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. Bu önlemin amacı güvenliği artırmak ve olası tehditlere karşı koymaktır.

Kuveyt Ulusal Muhafızları, ülkenin kuzey ve güneyindeki sorumluluk bölgelerinde 6 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Kuveyt Ulusal Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, önem taşıyan bölgelerde 6 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Sözcü Cadan, bu adımın "güvenliği artırma, hayati tesisleri koruma ve olası tehditlere karşı koyma" yönündeki çabaların bir parçası olduğunu ifade etti.

Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye toplam 238 füze ve en az 430 İHA saldırısı gerçekleştirildiği, özellikle güney ve kuzey bölgelerinde yoğunlaşan saldırıların büyük ölçüde engellendiği duyurulmuştu.

