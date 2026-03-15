İtalya: Kuveyt'teki üsse saldırıda, bir insansız hava aracımız vuruldu

İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano, Kuveyt'teki Ali el-Salem Üssü'nde bir dron saldırısı sonucunda İtalyan birliğine ait bir insansız hava aracının vurulduğunu bildirdi. Saldırının, bölgedeki gerginliğin bir parçası olduğu belirtilirken, İtalyan personelin etkilenmediği açıklandı.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlayan saldırıları ve İran'ın da misillemeleriyle gelişen Orta Doğu'daki kriz, bölge ülkelerini ve buralarda üsleri bulunan ülkeleri de etkilemeye devam ediyor.

Orgeneral Portolano, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki kurumsal hesaptan yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Kuveyt'te bulunan ve ABD ile İtalyan personeline ev sahipliği yapan Ali el-Salem Üssü, bir dron saldırısının hedefi oldu. Dron, içinde İtalyan Hava Görev Gücü'ne ait bir İHA'nın bulunduğu bir sığınağı vurdu." ifadelerini kullandı.

Portolano, üsteki İtalyan personelle temas kurduğunu ve askerlerinin dron saldırısından etkilenmediği bilgisini paylaştı.

İtalyan Hava Görev Gücü'nün mevcudiyetinin, bölgedeki durum dikkate alınarak tedbir çerçevesinde son günlerde azaltıldığını da belirten Portolano, üste kalan personelin ise temel faaliyetleri yürütmek için görev yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Portolano, vurulan hava aracının da operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi açısından önemli bir unsur olduğunu ve operasyonların sürekliliğini sağlamak amacıyla üste konuşlandırıldığını ifade etti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Rete4 kanalına yaptığı açıklamada, "Askerlerimiz için hiçbir risk veya sorun yok. Kuveyt, Amerikan üslerinin varlığı nedeniyle İran'ın askeri hedefidir. Bir İHA, bizi korkutamaz. Görevlerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol

Küme düşmeme adına hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü

Bir kentimizi sel vurdu!
İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi

İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı

Dünyanın konuştuğu gole o da kayıtsız kalamadı
'Battı' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz

Acun'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz