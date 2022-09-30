Kuveyt'te seçimlerin ardından Millet Meclisinin yarıdan fazlası değişti

Kuveyt'te dün yapılan parlamento seçimleri sonucu 50 sandalyenin bulunduğu Millet Meclisine 27 yeni ismin girdiği bildirildi.

Ülkenin resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, parlamentodaki 50 sandalye için 22'si kadın olmak üzere 305 adayın yarıştığı seçimlerde oy sayım işlemlerinin sona ermesiyle kazanan isimler belli oldu.

Buna göre 12'si daha önce hiç parlamentoda yer almayan kişiler olmak üzere Millet Meclisine 27 yeni isim girdi. Böylece parlamentonun yüzde 54'ü değişmiş oldu.

Kuveyt'te kadın adaylardan da 2 kişi Millet Meclisine yeniden girmeyi başardı. Nitekim ülkede ilk kez 2008'de parlamentoya girmeyi başaran kadın üyeler, 2020 yılındaki seçimlerde Millet Meclisine girememişti.

Bu arada Kuveyt tarihinde bir ilk gerçekleşti ve tutuklu 2 aday seçimleri kazanarak milletvekili seçildi.

Değişim bakanlara ve aşiret mensuplarına da uzandı

Açıklanan sonuçlar, 2020 yılındakine göre seçimlerde daha çok genç adaylara ilgi olduğunu gösterdi.

Seçim sonuçlarının getirdiği değişim, milletvekillerinin yanı sıra parlamentodaki bakanlara da uzandı. Millet Meclisindeki 3 bakan koltuklarını kaybederken, Vakıflar ve İslami İşler Bakanı İsa el-Kenderi koltuğunu koruyan tek isim oldu.

Kuveyt Millet Meclisindeki aşiret mensuplarında da değişim yaşandı. Parlamentoda aşiretleri temsil eden vekil sayısı 29'dan 22'ye düştü.

Parlamentonun en belirgin isimlerinden eski Millet Meclisi Başkanı Ahmed es-Sadun, 3 seçim bölgesinde de birinci çıkan isim oldu.

Şii blok 9 vekil çıkardı

Ülkedeki Şii blok, 2020 seçimlerinde kazandığı 6 sandalye sayısını bu seçimlerde 9'a çıkardı. Meclise girmeyi başaran Şii vekillerin Hasan Cevher, Usame ez-Zeyd, Ahmed Lari, Salih Aşur, Halil es-Salih, Şuayb Ali Şaban, Cinan Buşehri, Halil Ebel ve Hani Şems olduğu ifade edildi.

Ayrıca Müslüman Kardeşler Teşkilatının siyasi kanadı İslami Anayasa Hareketi Partisi'nden (HADES) Usame eş-Şahin, Abdülaziz es-Sakabi ve Hamed el-Matar'ın vekilliklerini koruduğu ve HADES'e yakınlığıyla bilinen 2 adayın daha parlamentoya girdiği kaydedildi.

Ülkede 23 Ocak 1963'te kurulan Millet Meclisi, doğrudan genel seçimle halk tarafından belirlenen 50 üyeden oluşuyor.

Kuveyt'te halk dün Millet Meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitmişti.