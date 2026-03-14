Kuveyt ve Suudi Arabistan'da İHA ve füze saldırıları engellendi

İSTANBUL (AA) — Kuveyt, insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirirken, Suudi Arabistan iki İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Ürdün'de ise hava saldırısı sirenleri çaldı.

Kuveyt ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunması şu anda düşman füze ve İHA saldırılarına karşı koyuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin düşman unsurları engellemesinden kaynaklandığı belirtilerek, vatandaşlardan resmi makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğu bölgesinde iki İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, İHA'ların kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Ürdün'de hava saldırısı sirenlerinin yeniden çaldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgide, sirenlerin, İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığı yönündeki duyuruyla aynı zamana denk geldiği ifade edildi.

İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle Ürdün'de sirenlerin devreye girdiği, İsrail'in kuzeyindeki çeşitli bölgelerde de uyarı sirenlerinin çaldığı aktarıldı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Füzelerin engellenmesi sırasında bölgede patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat
