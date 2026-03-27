Kuveyt: Son 24 saatte ülke 4 balistik füze ve 7 İHA'yla hedef alındı

Güncelleme:
Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 4 balistik füze ve 7 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı. Hava savunma sistemleri birçok saldırıyı etkisiz hale getirdi.

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 4 balistik füzenin tespit edildiğini ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktaran Atvan, Kuveyt'in ayrıca 7 İHA saldırısıyla hedef alındığını ifade etti.

Atvan, İHA'lardan 3'ünün hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek, bir seyir füzesinin de aynı şekilde imha edildiğini kaydetti.

Kuveyt'in kuzeybatısında yer alan Bubiyan Adası'ndaki Mubarek el-Kebir Limanı'nın, İHA ve seyir füzesiyle düzenlenen saldırıda hasar gördüğü bildirilmişti.

Kuveyt Enformasyon Bakanlığının Limanlar İdaresinden aktardığı açıklamada, Şuveyh Limanı'na düzenlenen İHA saldırısında ise can kaybı yaşanmadığı, limanda hasar meydana geldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Hande Erçel serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Hande Erçel'le ilgili jet hızında karar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi

Tek kişilik gövde gösterisi! Cumhurbaşkanı markette fiyatları inceledi
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı

Kimya deneyi faciaya döndü! Yaralılar var
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi

Tek kişilik gövde gösterisi! Cumhurbaşkanı markette fiyatları inceledi
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak

Yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor! Uymayanlara ağır cezalar var