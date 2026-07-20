Kuveyt ordusu: İran'dan atılan füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemleri devreye girdi
Kuveyt ordusu, İran'dan atılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Patlama seslerinin bu önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtilirken, halka güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
Kuveyt ordusu, İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının (İHA) önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.