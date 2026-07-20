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Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan yapılan İHA saldırılarına karşılık veriyor

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Kuveyt hava savunma sistemleri, İran'dan ülke topraklarına atılan insansız hava araçlarına (İHA) müdahale etti. Genelkurmay Başkanlığı, patlama seslerinin savunma sistemlerinden kaynaklandığını duyurdu ve vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

Kuveyt hava savunma sistemlerinin, ülkeye İran'dan yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşılık verdiği bildirildi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ülke topraklarına atılan İHA'lara karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede patlama seslerinin duyulmasının hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden yetkili makamların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
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