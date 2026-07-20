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Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı

Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
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Kayseri'de akaryakıt istasyonunun ofisine giren karga, kedinin saldırısına uğradı. Görevli, kargayı kurtarıp doğaya bıraktı. O anlar kamerada.

Kayseri'de bir akaryakıt istasyonunun ofisine giren karga, kedinin saldırısına uğradı. Akaryakıt görevlisinin kargayı kediden kurtardığı anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Talas ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun ofisine karga girdi. Bu sırada bir kedi kargaya saldırdı. Akaryakıt istasyonu görevlisi M.Ş., kargayı kediden kurtardı. Görevli elleriyle yakaladığı kargayı ofisten çıkararak, doğaya bıraktı. Kedinin kargaya saldırdığı ve görevlinin kargayı kurtardığı anlar ise istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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