Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yakıt deposuna İHA'lı saldırı

Güncelleme:
Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt deposuna yapılan insansız hava aracı saldırısında yangın çıktığını duyurdu. Olayda can kaybı yaşanmadı, acil durum prosedürleri uygulamaya konuldu.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, insansız hava araçlarının (İHA) Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt deposunu hedef aldığını duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Kurumu Sözcüsü Abdullah er-Racihi, yaptığı açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt deposunun İHA saldırısına uğramasının ardından yangın çıktığını belirtti.

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını, hasar olduğunu söyleyen Racihi, yetkililerin derhal acil durum prosedürlerini uygulamaya koyduğunu, itfaiye ve ilgili birimlerin yangına müdahalesinin sürdüğünü aktardı.

Racihi, saldırının kaynağına ilişkin bir ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
