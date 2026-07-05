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Sürünerek girdiği mağazadan bilezikleri çaldı: 1 milyon TL zarar verdi

Sürünerek girdiği mağazadan bilezikleri çaldı: 1 milyon TL zarar verdi
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Adana'da bir takı mağazasının camını taşla kırarak içeri giren şüpheli, altın ve gümüş kaplama bilezikleri çaldı. Polis tarafından yakalanan şüphelinin çaldığı ürünlerin bir kısmı ele geçirildi. İş yeri sahibi yaklaşık 1 milyon lira zararının olduğunu söyledi.

Adana'da bir takı mağazasının camını taşla kırarak içeri giren şüpheli, altın ve gümüş kaplama bilezikleri çaldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayının ardından polis ekiplerince yakalanan şüphelinin çaldığı ürünlerin bir kısmı ele geçirilerek iş yeri sahibine teslim edildi. İş yeri sahibi ise yaklaşık 1 milyon lira zararının bulunduğunu söyledi.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan takı ürünleri satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, iş yerinin cam kapısının alt kısmını taşla kırdıktan sonra sürünerek içeri girdi. Şüpheli, vitrinde bulunan çok sayıda altın kaplama ve gümüş kaplama bileziği alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çaldığı ürünlerin bir bölümü de ele geçirilerek iş yeri sahibi Ebru Mintemur'a teslim edildi.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan iş yeri sahibi Ebru Mintemur, gece saatlerinde gelen telefonla iş yerinin soyulduğunu öğrendiğini belirterek, "Hemen iş yerimize geldik. Şüpheli taşla camı kırıp içeri girmiş. İçeride bulunan altın kaplama bileziklerin tamamına yakınını ve çok sayıda gümüş kaplama ürünü alıp kıyafetlerinin içine doldurarak kaçmış. Yaklaşık 1 milyon lira zararım var" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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