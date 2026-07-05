Deniz yatağıyla sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

4 Temmuz'da Didim açıklarında bir kız çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota alarak Didim İskelesi'ne ulaştırdı. Çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı