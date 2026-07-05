Deniz yatağıyla sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
4 Temmuz'da Didim açıklarında bir kız çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota alarak Didim İskelesi'ne ulaştırdı. Çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı