Kuveyt: Son 24 saatte ülke İran kaynaklı 42 İHA ve 4 balistik füzeyle hedef alındı

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son bir günde ülkenin İran kaynaklı 42 insansız hava aracı (İHA) ve 4 balistik füzeyle hedef alındığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan Kuveyt'e yönelik saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 42 İHA'nın tespit edildiğini aktaran Atvan, bu süre zarfında ayrıca İran'dan Kuveyt'e 4 balistik füzenin de fırlatıldığını belirtti.

Atvan, saldırılarda Kuveyt Petrol Kurumu'na bağlı çeşitli tesislerin ile elektrik üretim ve su arıtma tesislerinin hedef alındığını ifade etti.

Kuveyt'in 28 Şubat'tan beri İran kaynaklı 845 İHA saldırısına maruz kaldığına dikkati çeken Atvan, bu süre zarfında ülkeye yönelik 354 balistik füze ve 15 seyir füzesinin fırlatıldığı bilgisini verdi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.