Kutsal Topraklardan Dönüş: Hacılar Kayseri'ye Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hac ibadetini tamamlayan hacıların ilk kafilesi Suudi Arabistan'dan Kayseri'ye döndü. Aileleri, hacıları duygu dolu anlarla karşıladı. Hacılardan bazıları yaşadıkları mutluluğu paylaştı.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları Kayseri'ye döndü.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden kalkan Kayseri'ye gelen ilk hacı kafilesini taşıyan özel havayollarına ait uçak, Kayseri Havalimanı'na saat 22.30'da indi.

Pasaport kontrolünün ardından bagajlarını alarak terminalden çıkış yapan hacıları, aileleri ve yakınları karşıladı.

Hacılar ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Hacılardan Fehmiye Akkaş, çok mutlu olduğunu söyledi.

Anlatılmaz duygular yaşadığını dile getiren Akkaş, "Herkesin gidip görmesini çok arzu ediyorum. Diyanet Vakfından da çok memnunum. Bizi çok güzel ağırladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Her şey mükemmeldi." dedi.

Sevilay Özgün ise kutsal topraklardan dönerek çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Kutsal toprakların yolunu 16 yıldır gözlediğini belirten Güldane Kaygısız ise "Bugünleri bana nasip eden Allah'a binlerce kez şükrediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı

Ordu alarmda! ABD, o ülkedeki büyükelçiliğini tahliye ediyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest

Ferdi Zeyrek soruşturmasında gözaltına alınanlarla ilgili karar
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor

İsrail'in alıkoyduğu gemideydi! Türk aktivistin akıbeti belli oldu
Ekrem İmamoğlu 'bilirkişi davası' duruşmasına katılmayacak

Yarın hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan yeni karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Korelilerden yemek parası istendi' denmişti, olay çok başka çıktı

"Korelilerden yemek parası istendi" denmişti, olay çok başka çıktı
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti

Gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.