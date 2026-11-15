Kütahya-Tavşanlı yolunda otomobil ile traktör çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Kütahya-Tavşanlı yolunda otomobil ile traktör çarpıştı, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya-Tavşanlı kara yolu Köprüören Kavşağı'nda otomobil ile traktör çarpıştı, kazada sürücüler ve otomobildeki 3 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kütahya'da otomobilin traktörle çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki 03 BD 520 plakalı otomobil, Kütahya- Tavşanlı kara yolu Köprüören Kavşağı'nda H.Ş. idaresindeki 43 ACV 653 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.