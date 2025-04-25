Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Önceki gün İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin paniği sürerken bir korkutan haber de Kütahya'dan geldi.

KÜTAHYA'DA KORKUTAN DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika bilgilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

8.8 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar deprem anında kısa süreli panik yaşayarak evlerini terk edip sokaklara çıktı.

VALİ IŞIN: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Kütahya Valisi Musa Işın, saat 07.23'te Simav ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaparak, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.