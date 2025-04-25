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Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD'ın son dakika bilgilerine göre Kütahya Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Kütahya Valisi Musa Işın "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Önceki gün İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin paniği sürerken bir korkutan haber de Kütahya'dan geldi.

KÜTAHYA'DA KORKUTAN DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika bilgilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

8.8 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar deprem anında kısa süreli panik yaşayarak evlerini terk edip sokaklara çıktı.

VALİ IŞIN: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Kütahya Valisi Musa Işın, saat 07.23'te Simav ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaparak, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.

Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (19)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

türkiye deprem ülkesidir, öncelikli olarak depreme dayanaklı binalar yapılmalı ve matematik, fizik, kimya, biyoloji derslerine ağırlık vermelidir, imam hatip okullarıyla bir yere varamaz bu ülke. işi ciddiye alın artık!!

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Haber Yorumlarıtepkili vatandaş:

kaynana ile aşk yaşamanın lut kavminde bile yeri yoktu. bu olay başka seviye. Allah Sonumuzu Hayır eylesin...

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Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıCanım Türkiyem:

Çok geçmiş olsun kardeşlerim. İnnâ lillahi ve Inna ileyhi raciun. ALLAHU EKBER VE LİLLAHİL HAMD. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. YA MALİKEL MÜLK EL MÜLKÜ LİLLAH. BISMILLAHILLEZÎ LA YEDURRU MA'ASMİHİ ŞEYÜN FİL ARDİ VELA FISSEMAI VE HÜVES SEM'ÎUL ALÎM. EUZÜ Bİ KELİMATİLLAHİTTAMATİ MİN ŞERRİ MA HALAK. LA HAVLE VE LA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM. HASBUNALLAHU VENIMEL VEKIL. LA GALİBE İLLALLAH. BOL ŞEHADET SALAVAT OKUYUN KARDEŞIM. RABBİMİZ BÜYÜKTÜR

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Gerçek Mülk sahibi ALLAH herkesi dışarıya attı. gerçek mülkün, her şeyin sahibi benim aklınızı başınıza alın mesajı verdi.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Gecmis olsun ins afyon fayini tetiklemez o bolge istanbuldan daha riskli.

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Haber YorumlarıAli Kaya:

Uykudan uyandım, daha öncede çok deprem yaşadım ama bu öncekiler gibi değil, deprem büyük bile olsa yumuşak bir sallantı olur uzun sürer ama geçiyordu, ama bu çok sert salladi Allah korusun şiddeti 6-6.5 olsa düşünmek bile istemiyorum

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

Demkki afyona göz diktiler yapay depremler ile rantı güçlendirecekler

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Faylar enerjilerini hep birbirine aktarıyor. Bu bellidir...

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Haber Yorumlarıorhan duz:

Şuanda afet eğitimi aliyorum

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

Kütahyada yapay depremlere maruz kalacak ,araplar öyle istiyor başkan yapıyor

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