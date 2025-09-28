Haberler

Kütahya'nın Simav İlçesinde Peş Peşe Meydana Gelen Depremler Olumsuz Etki Yaratmadı

AFAD ve Kütahya Valisi Musa Işın, Simav'da meydana gelen 5.4 ve 4.0 büyüklüğündeki depremler sonrası olumsuz bir durum tespit edilmediğini duyurdu. Ekipler, saha tarama çalışmalarına devam ediyor.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesinde peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediğini bildirdi.

Simav'da 5,4 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir"

Kütahya Valisi Musa Işın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Aziz hemşehrilerim, bugün Simav ilçemizde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

