Kütahya'nın Simav İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Simav olarak belirlendi ve 10,59 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel