Kütahya'nın Simav İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.