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Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Geçtiğimiz günlerde 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde depremlerle sarsılan Kütahya'dan bir korkutan haber daha geldi. AFAD verilerine göre Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 12.55 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken geçtiğimiz günlerde 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Kütahya'dan bir korkutan haber daha geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİĞE NEDEN OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 15:51'de merkez üssü Simav olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 12.55 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

NACİ GÖRÜR: BU BİR DEPREM FIRTINASINA BENZEMİYOR

Bugün meydana gelen 4.2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir açıklama geldi. Görür "Yemişli-Simav'da yine 4'lük deprem oldu. Bugünlerde burada deprem sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor. Yöneticiler daha dikkatli olmalıdır. Çözüm deprem dirençli Simav olmalıdır. Bu mümkündür" ifadelerini kullandı.

Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFurkan inci:

chp nin işidir

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

akepeli koyunların işidir

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

en sonunda dünyanın ortasında obruk oluşacak her taraf kırılıyor

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

bu Kütahya aşırı riskli bölge olmaya başladı

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Artçı sarsıntılar iyidir.

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