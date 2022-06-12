Kütahya'nın sembolü olan vazo ve Atatürk anıtı böyle taşındı - Haberler

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Kütahya'nın sembolü olan vazo ve Atatürk anıtı böyle taşındı

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Can Aksu - Güncel
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Kütahya'nın sembolü olan vazo ve Atatürk anıtı böyle taşındı 1970 yılında yapılan vazo ve Atatürk anıtının taşınmasını heyecanla izleyen vatandaşlar, yetkililerin hassasiyetine teşekkür etti Vazo ve Atatürk anıtı, Kent Meydanı projesinin tamamlanmasıyla aynı alana tekrar konulacak Kütahya'da...

Kütahya'nın sembolü olan vazo ve Atatürk anıtı böyle taşındı

1970 yılında yapılan vazo ve Atatürk anıtının taşınmasını heyecanla izleyen vatandaşlar, yetkililerin hassasiyetine teşekkür etti

Vazo ve Atatürk anıtı, Kent Meydanı projesinin tamamlanmasıyla aynı alana tekrar konulacak

KÜTAHYA - Kütahya'da 'Kent Meydanı' projesi nedeniyle şehrin sembolü vazo ve Atatürk anıtı taşındı.

Kütahya Belediyesi'nin yatırım programında yer alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca desteklenen Zafer Meydanı projesi başladı. Şehrin sembolü vazo ve Atatürk anıtı, günler süren titiz bir çalışma sonucu zarar verilmeden vinç yardımıyla bulundukları yerden sökülerek muhafaza altına alındı.

1970 yılında yapılan vazo ve Atatürk anıtının taşınmasını heyecanla izleyen vatandaşlar, yetkililerin hassasiyetine teşekkür ettiler.

Vazo ve Atatürk anıtı, Kent Meydanı projesinin tamamlanmasıyla aynı alana tekrar konulacak.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Kütahya Güncel Haberler

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