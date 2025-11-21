Haberler

Kütahya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Kütahya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi Haber Videosunu İzle
Kütahya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin havalandırma boşluğunda çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Kendilerini bir anda dışarıda bulan hastaların yaşadığı panik yüzlerine yansıdı.

  • Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde havalandırma boşluğunda yangın çıktı.
  • Hastanenin ilk iki katındaki hastalar ve personel tahliye edildi.
  • Yangın kısa sürede söndürüldü ve tahliye edilenler hastaneye geri döndü.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde havalandırma boşluğunda çıkan yangın nedeniyle hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Hastalar sokağa döküldü: Kütahya'da korku dolu anlar

HASTANE DUMAN ALDINDA KALDI

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktığı ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastalar sokağa döküldü: Kütahya'da korku dolu anlar

Hastalar sokağa döküldü: Kütahya'da korku dolu anlar

Birinci kattaki havalandırma boşluğunda çıktığı tespit edilen yangın yoğun dumana neden olurken; hastanenin ilk iki katındaki hastalar ve personel tedbir amacıyla tahliye edildi.

Hastaların paniği yüzlerine yansırken yangın kısa sürede söndürüldü.

Hastalar sokağa döküldü: Kütahya'da korku dolu anlar

Yoğun dumanın dağılmasının ardından tahliye edilen hastalar yeniden hastaneye girdi.

Hastalar sokağa döküldü: Kütahya'da korku dolu anlar

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Yangın ve afetlerin tek sebebi Tayyıp

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.