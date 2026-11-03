Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Fuatpaşa Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası 100 ünite hedefiyle sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Fuatpaşa Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası 100 ünite hedefiyle sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Fuatpaşa Ortaokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Kan Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bağış yapan velilerin çocuklarına madalya ile futbol ve voleybol topu verilirken Kızılay yetkilileri 100 üniteye yakın bağış hedeflediklerini açıkladı.

KÜTAHYA (AA) – Kütahya Fuatpaşa Ortaokulu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Kan Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğretmenler ve veliler yoğun katılım gösterdi.

Toplumsal sorumluluk bilincini artırmak ve öğrencilere yardımlaşma kültürünü aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, velileri kan bağışında bulunan çocuklara özel madalyalar ile futbol ve voleybol topları hediye edildi.

Akşam saatlerine kadar sürecek kampanyada bağış akışı aralıksız devam etti.

Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, Kütahya halkının ve okul camiasının gösterdiği duyarlılıktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kampanyamıza gösterilen ilgi beklentimizin çok üzerindeydi. Yoğun katılımın yaşandığı organizasyon sonucunda 100 üniteye yakın kan bağışı toplamayı hedefliyoruz. Destek veren herkese yürekten teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Fuatpaşa Ortaokulu idaresi de eğitimin sınıf duvarlarıyla sınırlı olmadığını, toplumsal dayanışmaya öncülük etmenin okul kültürünün temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Okul yönetimi, gelecekte de bu tür toplumsal fayda odaklı projelere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı

Halkı galeyana getiren görüntü! Onlarca kişi askeri binayı bastı
Kim Jong-un'un yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor

Kim'in yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı

Hızlı tren hattında büyük skandal! Müdür de tutuklandı
Kripto platformuna “kara para” operasyonu! 4,3 milyar liralık para trafiği, 12 gözaltı

Kripto platformuna kayyum! Dudak uçuklatan kara para trafiği
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir

Durdu durdu bombayı patlattı: Şampiyonluklar el değiştirebilir

Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak

Bakan'dan emeklileri heyecanlandıran sözler! Ek zam müjdesi verdi
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooter'lı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı

Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı