Kütahya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler

Kütahya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu
AA - Muharrem Cin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Yenice köyü Malı mevkisinde Hasan Şen'e ait hayvanların bulunduğu ahıra yıldırım düştü.
Şen, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, ahırdaki 4 büyükbaş hayvanın telef olduğunu tespit etti.
Telef olan hayvanlar, Emet Belediyesi ekiplerince arazide açılan çukura gömüldü.
AA / Muharrem Cin - Güncel