Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

KÜTAHYA'da sokakta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheliler, M.T., M.A., B.T.K., S.Y., N.Y. ve H.A. evlerine düzenlenen baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 7,67 gram metamfetamin, 0,61 gram bonzai ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, M.T. ise 'uyuşturucu ticaret yapmak' suçlamasıyla ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan M.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.