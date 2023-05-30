Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Güncel Haberler

KÜTAHYA'da sokakta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i, tutuklandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

KÜTAHYA'da sokakta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheliler, M.T., M.A., B.T.K., S.Y., N.Y. ve H.A. evlerine düzenlenen baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 7,67 gram metamfetamin, 0,61 gram bonzai ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, M.T. ise 'uyuşturucu ticaret yapmak' suçlamasıyla ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan M.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title