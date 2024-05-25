Kütahya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazada, traktörün altında kalan Hasan Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Düşecek köyünde ormanlık alana giden Hasan Şahin'in (25) kullandığı 43 PA 599 plakalı traktör, Göçük mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı gören köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hasan Şahin'in, Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.