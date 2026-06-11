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TIR'la çarpışan otomobil takla atıp karşı şeride geçti; 1 ölü, 2 yaralı

TIR'la çarpışan otomobil takla atıp karşı şeride geçti; 1 ölü, 2 yaralı
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Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda TIR'la çarpışan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada 17 yaşındaki Ali Koltka hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da TIR'la çarpıştıktan sonra savrulan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Otomobile çarpmamak için manevra yapan başka bir otomobil ise refüje çıkıp, diğer şeritteki aydınlatma direğine çarptı. Kazada takla atan otomobildeki Ali Koltka (17) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Sporkent Köprülü kavşağı çıkışında meydana geldi. Muhammet Ali Koltka yönetimindeki 43 PL 358 plakalı otomobil, aynı yönde giden Mehmet Varol yönetimindeki 03 SC 780 plakalı TIR'la çarpıştı. Savrulan otomobil refüje çıkıp takla atarak karşı şeride geçti. Muhammet Ali Koltka idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yapan Halil İbrahim Tunç idaresindeki 43 AHA 401 plakalı otomobil ise karşı şeride geçip aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücülerinden Halil İbrahim Tunç hafif yaralandı. Takla atarak hurdaya dönen 43 PL 358 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Ali Koltka ağır yaralanırken, yanındaki Ali Koltka olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen Ali Koltka'nın cansız bedeni ise savcılık ve polisin incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGülşah Uysal:

17 yaşında birini kaybettiler hepsi bu mu diğer yaralılar nasıl durumda güvenilir kaynak yok mu başka

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Haber YorumlarıÖzgür Kaya:

bu haber tam olarak anlatılmamış daha çok detay olması gerekiyor tırın sürücüsünün durumu ne hızları kaç idi bunları bilmeden yorum yapmak zor diğer taraftan bu tür kazalar artıyor endişeleniyorum açıkçası

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Haber YorumlarıErdem Şahin:

yol güvenliği dersini kim verdi bunlara hızlı gitmek modası mı yoksa eğitim mi eksik anlayamadım

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