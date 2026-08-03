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Tavşanlı'da Tır-Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Tavşanlı'da Tır-Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

K.A.C. idaresindeki 26 AAD 495 plakalı otomobil, Tavşanlı-Tunçbilek kara yolunun 7. kilometresindeki Ekmekçi Dede mevkisinde karşı yönden gelen R.Y. yönetimindeki 06 GD 9647 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü K.A.C. ile Y.T, D.A. ve A.T, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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