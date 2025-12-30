Haberler

Kütahya'da "Şeb-i Arus" töreni gerçekleştirildi

Güncelleme:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla "Şeb-i Arus Töreni" düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla "Şeb-i Arus Töreni" düzenlendi.

DPÜ ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu işbirliğiyle DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, törendeki konuşmasına, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan polisleri anarak başladı.

Düzenledikleri programın sıradan bir program olmadığını, ilmin irfanla, akademinin maneviyatla, irfan geleneğinin gelecek tasavvuruyla harmanlandığı müstesna bir zeminde bir araya geldiklerini belirten Kızıltoprak, şunları söyledi:

"Asırlardır yalnızca estetik bir gelenek olarak değil, insanı merkeze alan bir düşünce sistemi olarak varlığını sürdüren Mevlevilik tasavvuf ekolü, bugün icra edilecek sema mukabelesiyle bizlere derin bir tefekkür imkanı sunacaktır. Mevlana Hazretleri, insanı ve ilmi merkeze alan yaklaşımını şu veciz beyitle ifade eder, 'Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm içinde insan yok.' Bu beyit bizlere ilmin yalnızca bilgi birikimiyle değil ahlak, hikmet ve irfanla anlam kazandığını hatırlatmaktadır. Üniversiteler tam bu noktada bilgiyi değerle, aklı hikmetle, eğitimi insanlık idealiyle buluşturmak noktasında sorumlu kurumlardır."

Üniversitelerin yalnızca meslek kazandıran, diploma veren kurumlar olmadığını da dile getiren Kızıltoprak, "Üniversiteler aynı zamanda insan yetiştiren, düşünce üreten ve medeniyet inşa etme sürecine katkıda bulunan müstesna yapılardır. Bugün burada icra edilecek bu anlamlı program, Mevlana Hazretleri'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik temelli evrensel çağrısını gençlerimizin zihnine ve gönlüne birlikte nakşedecektir." ifadelerini kullandı.

Program, Evliya Çelebi Türk Müziği Topluluğu tasavvuf musikisi konseri ile devam etti.

Daha sonra Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

Program, protokol üyelerinin her iki topluluğun temsilcilerine çiçek ve teşekkür belgelerini takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan - Güncel

