Kütahya'da sahte altın dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, piyasaya sahte altın sürerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin ilçedeki kuyumcu esnafına sahte altın satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 25 sahte cumhuriyet altını ile sahte altın dolandırıcılığından elde edildiği değerlendirilen 27 bin 900 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.F.Ü. ve H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.