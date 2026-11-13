Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da restore edilen tarihi konak Kameriye Hatun Gençlik Merkezi olarak açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da restore edilen tarihi konak Kameriye Hatun Gençlik Merkezi olarak açıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından restore edilen tarihi konak, Kameriye Hatun Gençlik Merkezi olarak hizmete açıldı. Vali Musa Işın, kentte yeni bir gençlik merkezi projesinin daha onaylandığını söyledi.

Kütahya'da tarihi bir konak restore edilerek Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü.

Pirler Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde Kütahya İl Özel İdaresi tarafından tarihi konağın restore edilmesiyle hizmete açılan gençlik merkezine ilişkin düzenlenen törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, gençler için yapılan her çalışmanın değerli olduğunu söyledi.

Kentte yeni bir gençlik merkezinin daha projesinin onaylandığını belirten Işın, şöyle konuştu:

"Gençler ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Gençler bizim için hakikaten çok önemlidir. Onları korumamız lazım. Gençleri korumazsak istikbalimizi, istiklalimizi muhafaza edemeyiz. Onun için hep beraber elimizden gelen inşallah bütün gayreti gösterelim. Gençlerimizi muhafaza etmeye çalışalım. Gençler bizim hazinemizdir, kıymetimizdir. Onları muhafaza etmeye çalışalım."

Işın, Kütahya'nın tarihi konak ve yapılarına da sahip çıktıklarını dile getirerek, tarihi eserlerin korunması konusunda İl Özel İdaresinin imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da gençlere iyi örnek olunması gerektiğini vurguladı.

Gençlerin gelecekte daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin inşasında önemli rol üstleneceğini belirten Bayırcı, gençlerin davranışlarını eleştirmek yerine büyüklerin kendi sorumluluklarını sorgulaması gerektiğini ifade etti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise tarihi yapının gençlik merkezine dönüştürülmesiyle geçmişin mirasını gençlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli tarafından dua edildi.

Daha sonra Vali Işın ve protokol üyelerinin katılımıyla Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Işın ve beraberindeki protokol üyeleri, merkezi gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı

7 elma, 31 bin 500 liraya satıldı! Yanlış okumadınız
Kaymakamlıkta insanlık dersi! Müdür gördüklerine kayıtsız kalamadı

Kaymakamlıkta insanlık dersi! Müdür görünce hemen müdahale etti
Microsoft'ta büyük erişim sorunu! Outlook ve Teams hizmetleri etkilendi

Milyonlar bilgisayar başındayken olanlar oldu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

Şehit pilotlarımızın son çabası! Kahramanlar büyük faciayı önlemiş
Netanyahu'nun İran'daki ikizinden olay espri: Maaş ödemiyorlardı, ben de ayrıldım

Netanyahu'nun ikizi öyle bir ülkede ortaya çıktı ki! Esprisi bomba
Eski manken İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı! Notu güldürdü

Bir dönemin ünlü mankeniydi! Devlet hastanesinden paylaşım yaptı
Trump'tan çarpıcı İran itirafı: Savaşı İsrail de istediği için sürdürüyoruz

Savaşı neden bitirmediğini açıkladı! İşin içinde İsrail var
Ekran başındakiler donup kaldı! Annesinden kayıp genç kızla ilgili 'Yok artık' dedirten iddia

Annesinden kayıp genç kızla ilgili "Yok artık" dedirten iddia
Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor

Ömer Sarıgül kardeşini fena sattı: İyi şeyler duymadım...