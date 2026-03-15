Haberler

Kütahya'da geleneksel mehter konseri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da ramazan ayında düzenlenen mehter takımı gösterisi, vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Ulu Cami önünde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli marşlar ve ilahiler seslendirilerek geleneksel bir konser deneyimi yaşatıldı.

Kütahya'da ramazan ayında gösteri düzenleyen mehter takımı, bu yıl da geleneği sürdürerek seslendirdiği marşlarla vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Kütahya Mehter Musikisi Derneği tarafından geleneksel hale getirilen mehter gösterisi, tarihi Ulu Cami önünde gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, tarihin izlerini taşıyan eserler yankılandı.

Yaklaşık bir saat süren konserde mehter takımı; "Çanakkale Türküsü", "Osman Paşa Marşı", "Ölürüm Türkiyem" ve "Hücum Marşı"nın yanı sıra çeşitli ilahileri seslendirdi. Meydanı dolduran çok sayıda vatandaş, marşlara eşlik ederek o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Dernek Başkanı Selahattin Sarıkaya, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayında düzenledikleri konseri bu yıl da icra etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Derneğin 30 yılı aşkın bir süre önce kurulduğunu hatırlatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana birçok faaliyet icra ettik. Amacımız, şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehteri vatandaşlara anlatmak ve bu kültürü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak. Bizlere destek veren ve konserimize ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler az önce geldi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu

Yok böyle misilleme! ABD'nin dev bankası yerle bir oldu
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşım

Ebrar'dan bomba Terim paylaşımı!
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı
Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil

Zuhal Topal için söyledikleri ortalığı karıştırdı! Tepki yağıyor
Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti

Fenerbahçe onu da çıldırttı