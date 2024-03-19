Kütahya'da Özel Halk Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı
Kütahya'da özel halk otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu, 2 yolcu yaralandı. Kazada yaralananlar Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'da özel halk otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu, 2 yolcu yaralandı.
B.Y. yönetimindeki 43 HO 1160 plakalı özel halk otobüsü, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yaşam Parkı önünde, sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 yolcu, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.