Kütahya'da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Kütahya'da otoparka girmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kütahya'da otoparka girmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Y.E.B. (19) idaresindeki 16 BME 357 plakalı motosiklet, Dumlupınar Mahallesi Zafer Caddesi'nde site otoparkına girmek için manevra yapan Ö.Ş. yönetimindeki 34 VUT 59 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Y.E.B. ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.