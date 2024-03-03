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Kütahya'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan faciada, hayatını kaybedenlerin aynı araçta bulunduğu belirtildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sedat Öztürk (44) yönetimindeki 64 SB 010 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolu Murat Dağı Kavşağı'nda, Mehmet Kocabaş'ın (75) kullandığı 43 FA 911 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada aynı araçtaki, sürücülerden Kocabaş'ın eşi Habibe Kocabaş (72) olay yerinde, Mustafa (74) ve eşi İmiş Cirit (63) ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aynı hastaneye kaldırılan yaralı sürücüler Öztürk ve Kocabaş'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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