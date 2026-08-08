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Tavşanlı'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Tavşanlı'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz ve 1 helikopter sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 dekarlık alana zarar verdi. Soğutma çalışmaları tamamlandı.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.

Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 3 arazöz ve 1 helikopter ile müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının yaklaşık 1 dekarlık alanda zarara neden olduğu öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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