Kütahya'da dere kenarında ölü bulunan 15 yaşındaki çocuğun kayalıklardan düştüğü değerlendiriliyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde dere kenarında ölü bulunan 15 yaşındaki Tuba Dinç'in, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin ölüm nedeni olarak kayalıklardan düşme ihtimali inceleniyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde dere kenarında ölü bulunan çocuğun, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Eskigediz beldesindeki Kayalık mevkisinde bulunan dere kenarında ölü bulunan 15 yaşındaki Tuba Dinç'in cesedine ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı.

İncelemede ilk bulgulara göre, Dinç'in ölümünün kayalıklardan düşme kaynaklı gerçekleştiği değerlendirildi.

Savcılık ve jandarma ekiplerince Dinç'in kayalıklardan nasıl düştüğünün tespiti için de araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

Eskigediz beldesi Park Mahallesi'ndeki evinden 25 Ocak'ta ayrılan Tuba Dinç'in cesedi, dün gece Eskigediz Kayalıkları mevkisindeki dere kenarında yüzüstü yatar halde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
