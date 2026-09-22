Haberler

Kütahya'da öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için bayraklı uçurtmaları uçurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için bayraklı uçurtmaları uçurdu
Güncelleme:
+30 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için Türk ve Filistin bayraklı uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Öğrenciler, Gazze'deki yaşıtlarıyla dayanışma mesajı verdi.

Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Kütahya Valiliği himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda düzenlenen etkinliğe Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

Yılmaz, öğrencilerle birlikte uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Türk bayrağı ve Filistin bayrağının yer aldığı uçurtmaların gökyüzünde süzüldüğü etkinlikte öğrenciler, Gazze'deki yaşıtlarıyla dayanışma mesajı verdi.

Kaynak: AA
Manisa'da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu

Okul saldırganının kimliği belli oldu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Görüşmeye hazırım' dediği Pezeşkiyan'ın ekibine ABD vizesi verilmedi

Trump "Görüşmeye hazırım" dediği Pezeşkiyan'ın ekibine vize vermedi
Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için gün sayıyor

Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar

Bir süredir gözlerden uzaktı! Ali Koç, New York'ta ortaya çıktı

Bir süredir gözlerden uzak olan Ali Koç bakın nerede ortaya çıktı
İngiltere'den Suudi Arabistan'a 'Husi' desteği

Terlikli savaşçılara karşı Suudilere 'süreli' destek
İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

Dev uçak gemisini tek kuruş almadan hediye ettiler
Tottenham, Icardi için kararını verdi

Tottenham, Icardi için kararını verdi
MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti