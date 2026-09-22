Kütahya'da öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için bayraklı uçurtmaları uçurdu

Kütahya'da öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için bayraklı uçurtmaları uçurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için Türk ve Filistin bayraklı uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Öğrenciler, Gazze'deki yaşıtlarıyla dayanışma mesajı verdi.
Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.
Kütahya Valiliği himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda düzenlenen etkinliğe Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.
Yılmaz, öğrencilerle birlikte uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.
Türk bayrağı ve Filistin bayrağının yer aldığı uçurtmaların gökyüzünde süzüldüğü etkinlikte öğrenciler, Gazze'deki yaşıtlarıyla dayanışma mesajı verdi.