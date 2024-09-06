Kütahya'da Nesli Tehlike Altındaki Ehrami Karaçam Ağaçları

Bu çamlar dünyada sadece Kütahya'da yetişiyor

Anadolu karaçamının bir varyetesi olan piramit görünüşlü Ehrami karaçam ağaçları bölgedeki vatandaşların adeta gözbebeği durumunda

Tavşanlı bölgesindeki 685 hektarlık bölge, nesli tehlike altındaki endemik Ehrami karaçamların dünya üzerindeki doğal ve en yoğun yayılış alanı

KÜTAHYA - Nesli tehlike altında olan 'Ehrami' karaçam ağaçlarının dünyada sadece Kütahya'da yetiştiği bildirildi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Vakıf köyünde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 1988 yılında koruma altına alınan Ehrami karaçamları, bölgede vatandaşların adeta gözbebeği durumunda. Vatandaşlar, köye gelen doğaseverlere Erhami karaçamları ile ilgili edindikleri bilgileri büyük bir titizlikle aktarıyorlar. Köy sakinlerinden Mehmet Kılıç, Halil İbrahim Ceylan ve Süleyman Karaman, Anadolu karaçamının bir varyetesi olan Ehrami karaçamının dünya üzerindeki doğal ve en yoğun yayılış alanının Tavşanlı ilçesi Vakıfköy'de bulunduğunu ifade ettiler.

"Burası, nesli tehlikede olan endemik Ehrami karaçamların dünya üzerindeki doğal ve en yoğun yayılış alanı"

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Ehrami karaçamlarının 685 hektarlık alanda bulunduğunu ifade ettiler. Yetkililer, "Ehrami, uygun ortamlarda 25 metre boya ulaşabilen silindir veya piramit görünüşlü, çok dallıdır. Dallar eğri olup yukarı doğrudur. Bu görünüşleriyle Ehrami serviye de benzemektedir. İğne yaprakları 5,5-12 santimetre olup asıl karaçam yapraklarından daha kısadır. Parlak mavimsi yeşil renktedir. Kozalakları genel olarak küçük olup ortalama 54 milimetre uzunluktadır. Ehrami karaçamlar, Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı Vakıfköy'ün güneydoğusunda, köye 2 kilometre uzaklıkta ve bin ile bin 300 metre yükseltiler arasında yayılış göstermektedir. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunun 3. Maddesine istinaden Orman Bakanlığınca 1993 yılında tabiat koruma alanı olarak düzenlenmiştir. Vakıf Ormanı olarak da anılan saha 685 hektarlık bir alan kaplamakla birlikte, Ehrami karaçamların yoğun olarak bulunduğu alan yaklaşık 292.5 hektardır. Burası, dünyada sadece Kütahya ili sınırları içinde bulunan ve nesli tehlikeye maruz kalan endemik Ehrami karaçamların dünya üzerindeki doğal ve en yoğun yayılış alanıdır" dediler.

Bölgedeki Ehrami karaçamları, dronla havadan da görüntülendi.