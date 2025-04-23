İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Kütahya'da Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

Kütahya'da Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Türk Kızılayı Derneği tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kampanya ile birlikte kan bağışında bulunanlara oyuncak ve ikramlar dağıtılıyor.

Kütahya'da Türk Kızılayı Derneği tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kütahya Valiliği, Türk Kızılayı Derneği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Zafer Meydanı'nda düzenlenen ve iki gün sürecek kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Mahmut Ulusoy, vatandaşların gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kampanyayı özellikle 23 Nisan gününde başlattıklarını dile getiren Ulusoy, şunları kaydetti:

"Kampanyamıza bir iş insanımız destek veriyor. Kan bağışı yapan vatandaşlarımızın çocuklarına hayırsever iş insanımızın destekleriyle oyuncaklar hediye ediyoruz, ikramlarda bulunuyoruz. Oldukça güzel bir gün yaşıyoruz. Bu kadar çok ilgi beklemiyorduk ancak bu şekildeki destekler bizleri çok mutlu ediyor. Kütahya'mız her zaman olduğu iyilikte yarışıyor."

Ulusoy, kampanyanın yarın da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bu arada Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği kampanyada Kızılay gönüllüleri çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.