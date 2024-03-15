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İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen Ümmet İftarı 10. kez gerçekleştirildi

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İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen geleneksel Ümmet İftarı, 10. kez tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirildi. Programa katılanlar, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla yer sofrasında hurma, su, ayran ve simitle iftar yaptı. İftarın ardından yapılan konuşmalarda Gazze ve Doğu Türkistan için dualar edildi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği öncülüğünde geleneksel hale getirilen "Ümmet İftarı"nın 10'uncusu gerçekleştirildi.

Birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla tarihi Ulu Cami'de yer sofrası kurularak yapılan programa katılanlar hurma, su, ayran ve simitle iftar yaptı.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, programda yaptığı konuşmada, "Ümmet İftarı"nı 10 yıldır sürdürdüklerini anlattı.

Ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşadıkları için mutlu olduklarını dile getiren Yenipazar, şunları söyledi:

"Gazze'de yaşanan katliamdan dolayı ramazanımız bu yıl buruk geçiyor. İnşallah bu ramazanın hem Gazze hem Doğu Türkistan için yeni açılımlar getireceğini ümit ediyoruz. Ramazan ayının, burada ettiğimiz dualarla ve gayretlerle Gazze'nin, Kudüs'ün ve Doğu Türkistan'ın en kısa sürede özgür olacağı günlerin habercisi olmasını temenni ediyoruz."

İftar, Kütahya Müftüsü İrfan Açık'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatlarını kaybedenler için dua etmesinin ardından sona erdi.

Programa, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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