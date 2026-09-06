Hayme Ana 745. Yıl Dönümünde Domaniç'te Anıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"nin 745'incisi gerçekleştirildi.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana, vefatının 745'inci yılında Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde düzenlenen törenle anıldı.

Hayme Ana Türbesi ve tören alanında gerçekleştirilen şenliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program kapsamında Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri ve il protokolü üyeleriyle Hayme Ana'nın kabrinde dua etti.

Anma etkinlikleri, Bozüyüklü kadınların konseriyle devam etti. Programda mehter, İkizce Savaşı canlandırması, atlı okçuluk, kılıç kalkan, savaş sanatları, halk oyunları ve Jandarma Merasim Bölüğü gösterileri gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında sembolik göç yürüyüşü de yapıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, törende yaptığı konuşmada, Hayme Ana'nın Türk tarihi için önemli olduğunu söyledi.

Hayme Ana'nın yalnızca Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin babaannesi olarak değil, Türk milletinin ana, aile, vatan ve devlet anlayışının önemli sembollerinden biri olarak görülmesi gerektiğini belirten Işın, "Devlet yalnızca kılıçla kurulmaz, adaletle, ahlakla, sabırla, fedakarlıkla ve sağlam bir iradeyle kurulur." dedi.

Işın, Domaniç'in Türk milletinin Anadolu'daki varlığı ve devlet kurma iradesinin önemli hatıralarını taşıdığını ifade ederek, Kayı Boyu'nun Domaniç'teki hayatının Söğüt ile birlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin önemli bir parçasını oluşturduğunu aktardı.

Hayme Ana'nın şahsında Türk kadınının tarih boyunca üstlendiği sorumluluğu vurgulayan Işın, "Hayme Ana'yı anlamak, aslında millet olarak kendimizi anlamaktır. Hayme Ana'nın mirası birlik, beraberlik, fedakarlık ve vatan sevgisidir. Hayme Ana'yı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

Hayme Ana Türbedarı Mesut Sönmez de programa katılanlara teşekkür ederek, şenliklerin birlik ve kardeşlik duygularının kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA