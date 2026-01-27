Haberler

Kütahya'da Hafif Ticari Araç Refüje Düştü: 3 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya–Eskişehir kara yolunda kontrolünü kaybeden hafif ticari araç, refüjdeki su tahliye kanalına düştü. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın, refüjdeki su tahliye kanalına düşmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya– Eskişehir kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. M.F.U.'nun kontrolünü yitirdiği 39 AEE 783 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki su tahliye kanalına düştü. Kazada sürücü M.F.U. ile yolcu konumundaki çocuklar E.U. ve A.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası

Suriye'deki bu fabrika, alelade bir yer değil
Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı

Balıkçı fark etti! Göbeklitepe'nin aynısı o ilimizde ortaya çıktı