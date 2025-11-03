Kütahya'da Ev Yangını: İki Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde bir evde çıkan yangın, önce ahıra ardından başka bir eve sıçradı. Yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 17.00 sıralarında Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde çıktı. Yaşar K.'ya ait evde çıkan yangında hızla yayılan alevler önce ahıra ardından Hasan Hüseyin K.'ya ait eve sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, 2 ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.