Kütahya'da Ev Yangını: İki Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya'da Ev Yangını: İki Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangın, bir evden ahıra ve diğer bir eve sıçrayarak 2 ev ve bir ahırı kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde bir evde çıkan yangın, önce ahıra ardından başka bir eve sıçradı. Yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 17.00 sıralarında Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde çıktı. Yaşar K.'ya ait evde çıkan yangında hızla yayılan alevler önce ahıra ardından Hasan Hüseyin K.'ya ait eve sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, 2 ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

