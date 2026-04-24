Haberler

Kütahya'da "Dijital Çağda Kur'an ve Tefsir" çalıştayı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Dijital Çağda Kur'an ve Tefsir: İmkanlar Sınırlar, Sorunlar" çalıştayı gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Dijital Çağda Kur'an ve Tefsir: İmkanlar Sınırlar, Sorunlar" çalıştayı gerçekleştirildi.

DPÜ İlahiyat Fakültesi tarafından İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen çalıştay, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, insanlığın karşı karşıya olduğu manevi krizlere dikkat çekerek çözümün dini ve ahlaki değerlere dönüş olduğunu belirtti.

Kainatın yaratılış gayesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Vali Işın, şöyle konuştu:

"Allah'ın muhatabı yeryüzünde insanlardır, bunu hepimiz biliyoruz. İmtihana tabi tutulan insanlardır. Peki biz herhangi bir elektronik eşya aldığımızda kullanım kılavuzu vardır. 'Bunu şöyle şöyle kullanın' der. Bizi imtihana tabi tutan Allah, elbette ki bizim nasıl hareket edeceğimizi de bize bildirmesi gerekiyor ki bildirmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim bizim rehberimizdir, kılavuzumuzdur. Resul-ü Ekrem ahlakıyla ve yaşayış tarzıyla bize rehber ve örnek olan bir zattır ki biz sapıtmayalım."

Konuşmasında 20. yüzyılda yaşanan büyük savaşlara da atıfta bulunan Işın, insanlığın ağır bedeller ödediğini ifade ederek şöyle devam etti:

"İnsanlık bugün manevi bir buhran geçirmektedir. Bir dönem bilime tapıldı, ateizm, deizm, spiritüalizm, nihilizm. Her gün insanoğlu bu boşluğu doldurmak için yöntemler aramaktadır ama tatmin olmamaktadır. Çünkü onun yazılımını yapan Allah, onun nasıl mutlu olacağını da belirtmiştir ve göndermiştir. Kur'an-ı Kerim ve Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. Onun dışına çıkan her kim varsa mutlaka belasını buluyor ve bulacak. Reçetemiz bellidir. Kur'an-ı Azimüşşan ve Resulullah'ın hayatı. Gerçekten bu çok önemlidir."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin ilmi çalışmalara etkisine dikkati çekti.

Konuşmasında yapay zeka teknolojilerinin bilgi işleme ve sınıflandırma biçimlerini kökten değiştirdiğini ifade eden Kızıltoprak, bu teknolojilerin doğru kullanımının ilmi çalışmalara büyük katkı sunacağını, ancak denetimsiz kullanımın bilgi kirliliğine yol açabileceğini belirtti.

Kızıltoprak, "Teknolojiyle kurduğumuz ilişkiyi bilinç ve sorumluluk ekseninde değerlendirmek zorundayız. Hızla tüketilen bilgi karşısında derinlemesine anlama ve doğru yorumlama bilincimizi korumalıyız." dedi.

Kızıltoprak, çalıştayın, dijital imkanların ve yapay zeka araçlarının en verimli şekilde kullanılması adına önemli bir zemin oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler de belirlenen konularda sunumlar yaptı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

