Kütahya'da "Dijital Çağda Kur'an ve Tefsir" çalıştayı düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Dijital Çağda Kur'an ve Tefsir: İmkanlar Sınırlar, Sorunlar" çalıştayı gerçekleştirildi.

DPÜ İlahiyat Fakültesi tarafından İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen çalıştay, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, insanlığın karşı karşıya olduğu manevi krizlere dikkat çekerek çözümün dini ve ahlaki değerlere dönüş olduğunu belirtti.

Kainatın yaratılış gayesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Vali Işın, şöyle konuştu:

"Allah'ın muhatabı yeryüzünde insanlardır, bunu hepimiz biliyoruz. İmtihana tabi tutulan insanlardır. Peki biz herhangi bir elektronik eşya aldığımızda kullanım kılavuzu vardır. 'Bunu şöyle şöyle kullanın' der. Bizi imtihana tabi tutan Allah, elbette ki bizim nasıl hareket edeceğimizi de bize bildirmesi gerekiyor ki bildirmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim bizim rehberimizdir, kılavuzumuzdur. Resul-ü Ekrem ahlakıyla ve yaşayış tarzıyla bize rehber ve örnek olan bir zattır ki biz sapıtmayalım."

Konuşmasında 20. yüzyılda yaşanan büyük savaşlara da atıfta bulunan Işın, insanlığın ağır bedeller ödediğini ifade ederek şöyle devam etti:

"İnsanlık bugün manevi bir buhran geçirmektedir. Bir dönem bilime tapıldı, ateizm, deizm, spiritüalizm, nihilizm. Her gün insanoğlu bu boşluğu doldurmak için yöntemler aramaktadır ama tatmin olmamaktadır. Çünkü onun yazılımını yapan Allah, onun nasıl mutlu olacağını da belirtmiştir ve göndermiştir. Kur'an-ı Kerim ve Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. Onun dışına çıkan her kim varsa mutlaka belasını buluyor ve bulacak. Reçetemiz bellidir. Kur'an-ı Azimüşşan ve Resulullah'ın hayatı. Gerçekten bu çok önemlidir."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin ilmi çalışmalara etkisine dikkati çekti.

Konuşmasında yapay zeka teknolojilerinin bilgi işleme ve sınıflandırma biçimlerini kökten değiştirdiğini ifade eden Kızıltoprak, bu teknolojilerin doğru kullanımının ilmi çalışmalara büyük katkı sunacağını, ancak denetimsiz kullanımın bilgi kirliliğine yol açabileceğini belirtti.

Kızıltoprak, "Teknolojiyle kurduğumuz ilişkiyi bilinç ve sorumluluk ekseninde değerlendirmek zorundayız. Hızla tüketilen bilgi karşısında derinlemesine anlama ve doğru yorumlama bilincimizi korumalıyız." dedi.

Kızıltoprak, çalıştayın, dijital imkanların ve yapay zeka araçlarının en verimli şekilde kullanılması adına önemli bir zemin oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler de belirlenen konularda sunumlar yaptı.